गाजा पर बनी ‘नाजा’ को वेनिस में 25 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन, इजरायल में विरोध

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और धुर-दक्षिणपंथी राजनेताओं ने फिल्म के निर्देशकों पर ‘राजद्रोह’ का आरोप लगाया है। वे ऐसे कानून की मांग कर रहे हैं, जिसके तहत विदेशों में इजरायली सैनिकों की छवि को नुकसान पहुंचाने वालों की नागरिकता छीनी जा सके। विरोध और धमकियों के बीच 'नाजा' 30 सितंबर, 2026 को अमेरिका में रिलीज होगी। फिल्म का नाम इजरायली सेना के एक एक्रोनिम से लिया गया है, जो उन आम नागरिकों के लिए कूटशब्द के तौर पर इस्तेमाल होता है, जिनके सैन्य हमले में मारे जाने की आशंका होती है।