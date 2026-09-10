'नई नवेली' का टीजर: 'डायन भाभी' बनकर आईं यामी गौतम, पहली बार दिखा सबसे अलग रूप

लेखन ज्योति सिंह 01:23 pm Sep 10, 202601:23 pm

क्या है खबर?

यामी गौतम अपने अब तक के सबसे अलग अवतार के साथ दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार हैं। उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'नई नवेली' का आधिकारिक टीजर रिलीज कर दिया गया है, जिसका निर्माण 'कलर येलो' और अमेजन MGM स्टूडियोज ने मिलकर किया है। इसका निर्देशन बालाजी मोह ने किया है, जबकि कहानी हिमांशु शर्मा और दिव्य निधि शर्मा ने लिखी है। यह फिल्म एक ऐसी नई-नवेली दुल्हन के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसका देवर उसे डायन समझने लगता है।