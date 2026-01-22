नयनतारा ने 'मर्दानी 3' के ट्रेलर की सराहना की

'मर्दानी 3' का ट्रेलर देखकर गदगद हुईं नयनतारा, लिखा- आपके जैसा कोई नहीं

लेखन ज्योति सिंह 01:42 pm Jan 22, 202601:42 pm

क्या है खबर?

यशराज फिल्म्स की लोकप्रिय फ्रैंचाइजी 'मर्दानी' अपनी तीसरी किस्त के साथ वापसी कर रही है। इसके जरिए रानी मुखर्जी अपने यादगार किरदार शिवानी शिवाजी रॉय के रूप में वापसी कर रही हैं। फिल्म का ट्रेलर जारी हो चुका है, जिसे आलिया भट्‌ट और करीना कपूर समेत कई सितारों की सराहना हासिल हुई। इस सूची में साउथ अभिनेत्री नयनतारा का नाम भी शामिल हो गया है। उन्होंने 'मर्दानी 3' के ट्रेलर पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है।