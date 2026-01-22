'मर्दानी 3' का ट्रेलर देखकर गदगद हुईं नयनतारा, लिखा- आपके जैसा कोई नहीं

LOADING...
नयनतारा ने 'मर्दानी 3' के ट्रेलर की सराहना की

लेखन ज्योति सिंह
Jan 22, 2026
01:42 pm
क्या है खबर?

यशराज फिल्म्स की लोकप्रिय फ्रैंचाइजी 'मर्दानी' अपनी तीसरी किस्त के साथ वापसी कर रही है। इसके जरिए रानी मुखर्जी अपने यादगार किरदार शिवानी शिवाजी रॉय के रूप में वापसी कर रही हैं। फिल्म का ट्रेलर जारी हो चुका है, जिसे आलिया भट्‌ट और करीना कपूर समेत कई सितारों की सराहना हासिल हुई। इस सूची में साउथ अभिनेत्री नयनतारा का नाम भी शामिल हो गया है। उन्होंने 'मर्दानी 3' के ट्रेलर पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है।

ट्रेलर

'मर्दानी 3' के ट्रेलर ने जीत लिया नयनतारा का दिल

नयनतारा ने रानी और 'मर्दानी 3' के ट्रेलर पर दिल छू लेने वाली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, 'एकमात्र रानी। रानी मुखर्जी। मर्दानी 3 का ट्रेलर... सच में बिल्कुल आग है! आपके जैसा कोई नहीं! इस फिल्म का 2 साल से बेसब्री से इंतजार है।' महानायक अमिताभ बच्चन भी 'मर्दानी 3' के ट्रेलर के मुरीद बन बैठे हैं। उन्होंने इसे एक्स पर साझा करते हुए निर्माताओं को बधाई दी और लिखा, 'मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएं।'

फिल्म

7 साल बाद लौट रही 'मर्दानी', फिल्म के बारे में जानिए

यशराज फिल्म्स द्वारा निर्मित फिल्म 'मर्दानी' पहली बार 2014 में रिलीज हुई थी जिसमें पहली बार पुलिस अधिकारी बनीं रानी ने अपने दमदार अभिनय ने लोगों का दिल जीत लिया था। 2019 में 'मर्दानी 2' रिलीज हुई जिसमें विशाल जेठवा ने विलेन बनकर लोगों को चौंका दिया था। अब 7 साल बाद फ्रैंचाइजी की तीसरी कड़ी 'मर्दानी 3' आ रही है जिसका निर्देशन अभिराज मीनावाला ने किया है। फिल्म 30 जनवरी को सिनेमाघरों का दरवाजा खटखटाने उतरेगी।

