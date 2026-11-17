नवाजुद्दीन से यह भी पूछा गया कि क्या मौका मिलने पर वह किसी फिल्म के निर्देशन के बारे में सोचेंगे। हालांकि, अभिनेता ने साफ कर दिया कि उन्हें निर्देशन में कोई दिलचस्पी नहीं है।

उन्होंने कहा, "नहीं, निर्देशन मेरे बस की बात ही नहीं है। मुझे इसमें रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं है।"

उन्होंने आगे कहा कि वह हमेशा एक अभिनेता ही बने रहना चाहते हैं और एक बेहतर अभिनेता बनने की दिशा में काम करते रहना चाहते हैं।