नवाजुद्दीन सिद्दीकी इन फिल्मों से जमाएंगे धाक, एक में 30 साल छोटी हसीना संग करेंगे रोमांस

अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक से बढ़कर एक फिल्मों से धमाल मचाने को तैयार हैं। उनकी आने वाली फिल्में न केवल उनके अभिनय की गहराई और विविधता को दिखाएंगी, बल्कि प्रशंसकों को उनका नया अवतार देखने का मौका भी देंगी। एक फिल्म में ताे वो खुद से 30 साल छोटी हसीना के साथ इश्क फरमाते नजर आएंगे। नवाजुद्दीन की ये नई फिल्में दर्शकों के लिए रोमांस, रोमांच और ड्रामा का तगड़ा डोज लेकर आ रही हैं।

#1 'सेक्शन 108' नवाजुद्दीन पिछले काफी समय से फिल्म 'सेक्शन 108' को लेकर सुर्खियों में हैं। रसिख खान के निर्देशन में बनी इस फिल्म की कहानी एक लापता अरबपति के इर्द-गिर्द घूमती है। नवाज़ुद्दीन इसमें DCP विजय खन्ना की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि रेजिना कैसेंड्रा इसमें एक बीमा जांच अधिकारी का किरदार निभाने वाली हैं। रेजिना और नवाजुद्दीन पहली बार किसी फिल्म के लिए साथ आए हैं। अरबाज खान भी इस मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म का हिस्सा हैं।

#2 'नूरानी चेहरा' साल 2022 में नवाजुद्दीन की फिल्म 'नूरानी चेहरा' का ऐलान हुआ था। इसमें अभिनेता की जोड़ी कृति सैनन की छोटी बहन नुपुर सैनन संग बनी है। 59 साल के नवाजुद्दीन पर्दे पर पहली बार 29 साल की यानी खुद से 30 साल छोटी हसीना के साथ इश्क फरमाते दिखेंगे। इस फिल्म में नूर और हिबा की अनोखी प्रेम कहानी देखने को मिलेगी। नुपुर, अक्षय कुमार के साथ सुपरहिट म्यूजिक वीडियो 'फिलहाल 1' और 'फिलहाल 2' में नजर आ चुकी हैं।

Advertisement

#3 'संगीन' नवाजुद्दीन की फिल्म 'संगीन' की घोषणा भी साल 2022 में ही हो गई थी, लेकिन किसी न किसी वजह से ये टलती गई और फिल्म रिलीज नहीं हाे पाई। फिल्म में नवाजुद्दीन DCP देव प्रसाद की भूमिका निभा रहे हैं। निर्माता-निर्देशक जयदीप चोपड़ा के निर्देशन में बनने वाली इस फिल्म में नवाजुद्दीन के साथ एलनाज नौरोजी नजर आएंगी। ईरान मूल की अभिनेत्री एलनाज इससे पहले लोकप्रिय वेब सीरीज 'सेक्रेड ग्रेम्स' में भी नवाजुद्दीन के साथ काम कर चुकी हैं।

Advertisement