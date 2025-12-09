LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / 'रात अकेली है 2' का ट्रेलर जारी, बंसल मर्डर्स की गुत्थी सुलझाने लौटे नवाजुद्दीन सिद्दीकी
लेखन ज्योति सिंह
Dec 09, 2025
05:16 pm
बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक बार फिर पुलिस अधिकारी के किरदार में लौट रहे हैं। उनकी आगामी फिल्म 'रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स' का ट्रेलर जारी कर दिया गया है, जो नेटफ्लिक्स पर दस्तक देगी। इंस्पेक्टर जटिल यादव के किरदार में नवाजुद्दीन के साथ, राधिका आप्टे की वापसी हुई है। ट्रेलर में कुछ नए चेहरों ने लोगों का उत्साह बढ़ा दिया है। इंस्पेक्टर जटिल की मुश्किल बढ़ी है, क्योंकि उन्हें एक पूरे परिवार की हत्या की गुत्थी सुलझानी है।

'रात अकेली है 2' का ट्रेलर सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर है जिसमें संजय कपूर और चित्रांगदा सिंह भी अहम किरदार में हैं। इस बार कहानी बंसल परिवार पर आधारित है, जिसकी हत्या के शक की सुई कई प्रभावशाली लोगों पर घूमती दिखी है। 'रात अकेली है 2', 2020 की पहली फिल्म का सीक्वल है, जिसके निर्देशन की कमान हनी त्रेहान ने संभाली है। फिल्म 19 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर दस्तक देने के लिए बिल्कुल तैयार है।

