'रात अकेली है 2' का ट्रेलर जारी, बंसल मर्डर्स की गुत्थी सुलझाने लौटे नवाजुद्दीन सिद्दीकी

रिलीज

इस दिन रिलीज हो रही 'रात अकेली है 2'

'रात अकेली है 2' का ट्रेलर सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर है जिसमें संजय कपूर और चित्रांगदा सिंह भी अहम किरदार में हैं। इस बार कहानी बंसल परिवार पर आधारित है, जिसकी हत्या के शक की सुई कई प्रभावशाली लोगों पर घूमती दिखी है। 'रात अकेली है 2', 2020 की पहली फिल्म का सीक्वल है, जिसके निर्देशन की कमान हनी त्रेहान ने संभाली है। फिल्म 19 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर दस्तक देने के लिए बिल्कुल तैयार है।