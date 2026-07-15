नवाजुद्दीन सिद्दीकी पंजाबी फिल्म में आएंगे नजर

पंजाबी सिनेमा में डेब्यू करेंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इस अभिनेत्री संग बन सकती है जोड़ी

लेखन ज्योति सिंह 12:25 pm Jul 15, 202612:25 pm

क्या है खबर?

नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपने अभिनय के दम पर हिंदी सिनेमा में खूब नाम कमा चुके हैं। 'गैंग्स ऑफ वासेपुर', 'बजरंगी भाईजान' और 'सेक्रेड गेम्स' जैसी कई फिल्मों व सीरीज के जरिए उन्होंने दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई है। ताजा अपडेट है कि अभिनेता पंजाबी सिनेमा में अपना डेब्यू करने के लिए कमर कस रहे हैं। उनकी यह परियोजना अभिनेता गिप्पी ग्रेवाल द्वारा समर्थित हाेगी, जिसमें नवाजुद्दीन मुख्य किरदार निभाते हुए दिखेंगे।