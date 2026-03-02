सोहम शाह की 'तुम्बाड 2' में तहलका मचाएंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, हो गया ऐलान

तैयारी

'तुम्बाड' की दुनिया को दिलचस्प बनाने की तैयारी

'तुम्बाड' की दुनिया को विस्तृत और दिलचस्प बनाने के लिए निर्माताओं ने यह कदम उठाया है। बताया जाता है कि सीक्वल में नवाजुद्दीन का बहुत महत्वपूर्ण किरदार होने वाला है। इस पर बात करते हुए सोहम ने कहा, "नवाज सर को 'तुम्बाड 2' में लाना हमारे लिए बहुत उत्साहित करने वाली बात है। वो ऐसे अभिनेता हैं जो हर किरदार में गजब की शिद्दत और असलियत लाते हैं।" उधर नवाजुद्दीन ने भी 'तुम्बाड' का हिस्सा बनने पर खुशी जाहिर की।