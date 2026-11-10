निक जोनास पर चढ़ा तमिल गाने 'राधिमा' का खुमार

प्रियंका चाेपड़ा के पति निक जोनास ने तमिल गाने पर किया जबरदस्त डांस, वीडियो वायरल

लेखन नेहा शर्मा 05:27 pm Nov 10, 202605:27 pm

क्या है खबर?

प्रियंका चोपड़ा के विदेश पति निक जोनास का कॉन्सर्ट से पहले किसी बॉलीवुड गाने पर झूमना कोई नई बात नहीं है। अक्सर वो स्टेज पर उतरने से पहले हिंदी गानों से माहौल जमाते नजर आते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाकर अपने भारतीय फैंस को सरप्राइज दिया है। निक अपने भाइयों जो और केविन जोनस के साथ मशहूर युवा संगीतकार साई अभ्यंकर के वायरल तमिल इंडी हिट गाने 'राधिमा' पर धमाकेदार डांस करते नजर आए।