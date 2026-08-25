नेशनल ज्योग्राफिक लेकर आया 'लायन' डाॅक्यूमेंट्री सीरीज

इतिहास की सबसे बड़ी वाइल्डलाइफ सीरीज 'लायन' का ऐलान, अब दिखेगा असली शेरों का महायुद्ध

लेखन ज्योति सिंह 04:51 pm Aug 25, 202604:51 pm

क्या है खबर?

नेशनल ज्योग्राफिक ने 'लायन' नाम की वाइल्डलाइफ डॉक्यूमेंट्री-सीरीज का ऐलान किया है। यह कई मायनों में खास होने वाली है, क्योंकि इसके जरिए पहली बार किसी शेर के शावक के जन्म से लेकर उसके राजा बनने तक के सफर को दिखाया जाएगा। 'द लायन किंग' जैसी मशहूर फिल्म के निर्देशक रहे जॉन फेवरू इस डॉक्यूमेंट्री के निर्माता हैं। BBC स्टूडियोज के नेचर फिल्म मेकर माइक गंटन भी इसका हिस्सा हैं, जबकि संगीत ऑस्कर विजेता संगीतकार हंस जिमर ने दिया है।