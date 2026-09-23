राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से होगा पर्यटन का कायाकल्प, राज्यों से मांगे शानदार ठिकाने

गुजरात के एकता नगर में आयोजित 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह से एक अहम खबर सामने आई है। अब ये पुरस्कार समारोह देशभर के बड़े-बड़े पर्यटन स्थलों पर आयोजित किए जाएंगे।

इसके पीछे का मकसद बेहतरीन फिल्मों का सम्मान करने के साथ-साथ शानदार पर्यटन स्थलों को भी दुनिया के सामने लाना है।

इसी कड़ी में राज्यों से कहा गया है कि वे अपने यहां के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों के प्रस्ताव भेजें। साथ ही, उन इलाकों के 360-डिग्री विकास की योजनाएं भी तैयार करें।