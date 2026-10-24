नसीरुद्दीन शाह और पायल कपाड़िया ने किया SRFTI के छात्रों का समर्थन, भाजपा पर भी साधा निशाना
दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह और फिल्म निर्देशक पायल कपाड़िया ने सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट (SRFTI) के प्रदर्शन कर रहे छात्रों का समर्थन किया है। ये छात्र कैंपस में RSS से जुड़े समूहों पर हमले करने के आरोप लगाते हुए विरोध कर रहे हैं। नसीरुद्दीन शाह ने आरोप लगाया कि भाजपा उन लोगों को निशाना बनाती है, जो अपनी बात खुलकर रखते हैं, वहीं पायल कपाड़िया ने कहा कि इन घटनाओं से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है।
छात्रों ने की SRFTI में अजमेरा के इस्तीफे की मांग
SRFTI में सितंबर के आखिर से कक्षाएं बंद हैं। हाल ही में प्रशासन ने छुट्टियां बढ़ा दीं और छात्रों से कैंपस छोड़ने को कहा। छात्र वाइस चांसलर संतोष अजमेरा के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि मामले की जिम्मेदारी तय हो और कैंपस में कथित तौर पर चल रही बिना अनुमति की गतिविधियों पर कार्रवाई की जाए। पायल कपाड़िया ने बताया कि कुछ छात्रों को सुरक्षा को लेकर चिंता जताने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की धमकी भी मिली थी।