नसीरुद्दीन शाह और पायल कपाड़िया ने किया SRFTI के छात्रों का समर्थन, भाजपा पर भी साधा निशाना

SRFTI में सितंबर के आखिर से कक्षाएं बंद हैं। हाल ही में प्रशासन ने छुट्टियां बढ़ा दीं और छात्रों से कैंपस छोड़ने को कहा। छात्र वाइस चांसलर संतोष अजमेरा के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि मामले की जिम्मेदारी तय हो और कैंपस में कथित तौर पर चल रही बिना अनुमति की गतिविधियों पर कार्रवाई की जाए। पायल कपाड़िया ने बताया कि कुछ छात्रों को सुरक्षा को लेकर चिंता जताने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की धमकी भी मिली थी।