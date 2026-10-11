नसीरुद्दीन शाह '27 सेकंड्स' में बनेंगे सलमान रुश्दी, मंच पर दिखाएंगे रोंगटे खड़े कर देने वाला सच

सलमान ने नसीरुद्दीन द्वारा यह भूमिका निभाने पर खुशी जताई है। उन्होंने खुद को नसीरुद्दीन का लंबे समय से प्रशंसक बताया है। इस नाटक का सह-निर्देशन अर्घ्य लाहिरी कर रहे हैं।

यह नाटक सेंसरशिप और रचनात्मकता जैसे गंभीर विषयों पर बात करेगा। यह नसीरुद्दीन और कौशिक सेन का साझा प्रोजेक्ट है, जिन्होंने सलमान की किताब पर बारीकी से काम किया है।

'27 सेकंड्स' नाटक का मंचन पृथ्वी थिएटर फेस्टिवल में 2 और 3 नवंबर को होगा। अगर आपको स्टेज पर दमदार कहानियां देखना पसंद है, तो इसे जरूर देखें।