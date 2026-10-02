दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने मुंबई में CJP के प्रदर्शन का किया समर्थन, की अभिजीत दिपके से मुलाकात
मशहूर अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने शुक्रवार को मुंबई के आजाद पार्क में अभिजीत दिपके से मुलाकात की। अभिजीत, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक हैं। उन्होंने शिवाजी पार्क में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था।
CJP 'चुनावी सूचियों के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) को लेकर विरोध कर रही है। पार्टी ने इसे चुनाव आयोग के अंदर मतभेदों का मामला बताया है।
नसीरुद्दीन और अभिजीत की मुलाकात का एक वीडियो अभिजीत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया। इस वीडियो में नसीरुद्दीन का सार्वजनिक समर्थन साफ दिख रहा है।
यह बात इसलिए और खास है क्योंकि यह विरोध प्रदर्शन गांधी जयंती के मौके पर हुआ था।
कॉकरोच जनता पार्टी देशव्यापी प्रदर्शनों की कर रहा है तैयारी
CJP इस शुक्रवार को शिवाजी पार्क में फिर से प्रदर्शन करने वाली है। पार्टी का कहना है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वे इस विरोध को देशव्यापी बनाएंगे। इसके लिए कोलकाता और बेंगलुरु जैसे शहरों पर भी उनकी नजर है।
दादर स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही बढ़ाई जा रही है।
नसीरुद्दीन के लिए यह कोई नई बात नहीं है। उन्होंने पहले भी विरोध प्रदर्शनों पर होने वाली कार्रवाई के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है। उन्होंने साफ कर दिया है कि वह भारत में लोकतांत्रिक अधिकारों और निष्पक्ष चुनावों के पक्षधर हैं।