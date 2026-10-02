दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने मुंबई में CJP के प्रदर्शन का किया समर्थन, की अभिजीत दिपके से मुलाकात

मशहूर अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने शुक्रवार को मुंबई के आजाद पार्क में अभिजीत दिपके से मुलाकात की। अभिजीत, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक हैं। उन्होंने शिवाजी पार्क में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था।

CJP 'चुनावी सूचियों के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) को लेकर विरोध कर रही है। पार्टी ने इसे चुनाव आयोग के अंदर मतभेदों का मामला बताया है।

नसीरुद्दीन और अभिजीत की मुलाकात का एक वीडियो अभिजीत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया। इस वीडियो में नसीरुद्दीन का सार्वजनिक समर्थन साफ दिख रहा है।

यह बात इसलिए और खास है क्योंकि यह विरोध प्रदर्शन गांधी जयंती के मौके पर हुआ था।