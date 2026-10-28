नसीरुद्दीन शाह ने खुद को बताया 'दिमागी नक्सल'

नसीरुद्दीन शाह का सरकार पर तीखा हमला, बोले- मैं फक्र से कहता हूं; दिमागी नक्सल हूं

लेखन ज्योति सिंह 04:10 pm Oct 28, 202604:10 pm

क्या है खबर?

नसीरुद्दीन शाह ने दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में चल रहे प्रदर्शन का समर्थन किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई की निंदा की और खुद को गर्वित 'दिमागी नक्सल' बताया। बता दें कि छात्रों द्वारा यह प्रदर्शन मुख्य रूप से छात्र संघ चुनावों की बहाली की मांग को लेकर चल रहा है, जिसे 2006 में खत्म कर दिया गया था। इस सिलसिले में उन्होंने भूख हड़ताल कर रखी है।