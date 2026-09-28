लता मंगेशकर की 97वीं जयंती, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी-जैकी श्रॉफ समेत पूरे देश ने दी 'स्वर कोकिला' को श्रद्धांजलि
मनोरंजन
लता मंगेशकर के 97वें जन्मदिन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अभिनेता जैकी श्रॉफ ने उन्हें श्रद्धांजलि दी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र ने इस मौके पर कहा कि लता जी की आवाज ने न सिर्फ भारतीय संगीत को संवारा, बल्कि दुनिया भर में भारत को गौरव भी दिलाया।
वहीं, जैकी ने भी लता जी को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की।
दूरदर्शन राष्ट्रीय ने लता को दी श्रद्धांजलि
सूचना और प्रसारण मंत्रालय और दूरदर्शन राष्ट्रीय ने भी लता के अमर योगदान को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनके गीत आज भी भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग हैं और देश के कोने-कोने में सुनाई देते हैं।
भारत रत्न और दादा साहब फाल्के पुरस्कार जैसे बड़े सम्मानों से सम्मानित लता जी के गीत आज भी हर उम्र के लोगों को जोड़ते और प्रेरित करते हैं।