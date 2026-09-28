लता मंगेशकर की 97वीं जयंती, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी-जैकी श्रॉफ समेत पूरे देश ने दी 'स्वर कोकिला' को श्रद्धांजलि

सूचना और प्रसारण मंत्रालय और दूरदर्शन राष्ट्रीय ने भी लता के अमर योगदान को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनके गीत आज भी भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग हैं और देश के कोने-कोने में सुनाई देते हैं।

भारत रत्न और दादा साहब फाल्के पुरस्कार जैसे बड़े सम्मानों से सम्मानित लता जी के गीत आज भी हर उम्र के लोगों को जोड़ते और प्रेरित करते हैं।