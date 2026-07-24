टीवी इंडस्ट्री में बढ़ते ड्रग्स के चलन पर नारायणी शास्त्री ने तोड़ी चुप्पी, किया सनसनीखेज दावा

अभिनेत्री नारायणी शास्त्री ने टीवी इंडस्ट्री में बढ़ते ड्रग्स के चलन पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने खुलासा किया कि अब पार्टियों के बजट में सिर्फ शराब ही नहीं, बल्कि कोकीन और MDMA जैसी नशीली दवाएं भी शामिल होने लगी हैं।

नारायणी ने यह भी बताया कि ये ड्रग्स बड़ी पार्टियों में तो चुपचाप इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन छोटे ग्रुपों में इनके बारे में खुलकर चर्चा होती है। उन्होंने एक चौंकाने वाला किस्सा भी साझा किया।

उन्होंने बताया कि एक बार उन्हें सेट पर 4 घंटे तक इंतजार करना पड़ा, क्योंकि एक अभिनेता नशे में इतना धुत था कि काम करने की हालत में ही नहीं था। यह घटना दिखाती है कि इस तरह का माहौल शूटिंग के काम में कितनी बाधा डाल सकता है।