'द पैराडाइज' के रिव्यू पर रोक, बॉक्स ऑफिस पर गिरती कमाई के बीच निर्माताओं ने 'बुकमायशो' पर बंद कराई रेटिंग
साउथ के मशहूर अभिनेता नानी की हालिया फिल्म 'द पैराडाइज' को बॉक्स ऑफिस पर मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है। फिल्म की कमाई में भी तेजी से गिरावट देखने को मिली। इसके बाद निर्माताओं ने बुकमायशो पर फिल्म के रिव्यू और रेटिंग बंद कर दिए हैं। अब फिल्म के पेज पर 'रेटिंग एंड रिव्यू डिसेबल्ड' लिखा दिखाई दे रहा है। इससे पहले भी 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' जैसी कुछ फिल्मों के साथ ऐसा हो चुका है।
'द पैराडाइज' के रिव्यू हुए बंद, बॉट्स पर निर्माताओं ने जताई चिंता
फिल्म के निर्माताओं ने बताया कि बॉट्स के जरिए गलत रिव्यू किए जा रहे थे। इसे रोकने के लिए बुकमायशो पर फिल्म के रिव्यू बंद कर दिए गए हैं, वहीं बेंगलुरु की एक अदालत ने फिल्म के बारे में मानहानिकारक सामग्री पर रोक लगा दी है। नानी ने सोशल मीडिया पर अपने फैंस से बात की। उन्होंने कहा कि वो फिल्म की अच्छी और बुरी, हर सच्ची प्रतिक्रिया का सम्मान करते हैं। उन्होंने प्रशंसकों के प्यार, समर्थन और ईमानदार राय के लिए धन्यवाद भी कहा।