'द पैराडाइज' के रिव्यू पर रोक, बॉक्स ऑफिस पर गिरती कमाई के बीच निर्माताओं ने 'बुकमायशो' पर बंद कराई रेटिंग

फिल्म के निर्माताओं ने बताया कि बॉट्स के जरिए गलत रिव्यू किए जा रहे थे। इसे रोकने के लिए बुकमायशो पर फिल्म के रिव्यू बंद कर दिए गए हैं, वहीं बेंगलुरु की एक अदालत ने फिल्म के बारे में मानहानिकारक सामग्री पर रोक लगा दी है। नानी ने सोशल मीडिया पर अपने फैंस से बात की। उन्होंने कहा कि वो फिल्म की अच्छी और बुरी, हर सच्ची प्रतिक्रिया का सम्मान करते हैं। उन्होंने प्रशंसकों के प्यार, समर्थन और ईमानदार राय के लिए धन्यवाद भी कहा।