'द पैराडाइज' की रिलीज को लेकर आई ये जानकारी

फिल्म 'द पैराडाइज' की रिलीज तारीख में हो सकता है बदलाव, आखिर क्या है वजह?

लेखन ज्योति सिंह 06:10 pm Jun 10, 202606:10 pm

क्या है खबर?

दक्षिण सिनेमा के सुपरस्टार नानी की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'द पैराडाइज' फिर से चर्चा में हैं। हालिया खबरों के अनुसार, इसकी रिलीज फिर से स्थगित हो सकती है। इसे तय समय से एक महीने आगे बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। पिछले महीने भी फिल्म की रिलीज में देरी की खबरें आई थीं, जिसे निर्माताओं ने पूरी तरह से अफवाह करार दिया था। हालांकि इस नई जानकारी ने दोबारा से फैंस को चिंतित कर दिया है।