'द पैराडाइज' ने 100 करोड़ का आंकड़ा किया पार, नानी ने दी प्रतिक्रिया
नानी की नई फिल्म 'द पैराडाइज' को दर्शक प्यार भी दे रहे हैं और इसकी आलोचना भी कर रहे हैं, पर नानी को इससे कोई दिक्कत नहीं है।
SLV सिनेमाज के एक वीडियो में नानी ने बताया कि 33 फिल्मों के अपने करियर में उन्होंने ऐसी प्रतिक्रियाएं कभी नहीं देखीं।
उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि लोग फिल्म से इतनी गहराई से जुड़ रहे हैं, भले ही सबकी राय अलग-अलग हो।
'द पैराडाइज' ने 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा किया पार
नानी ने बताया कि उन्हें ऑनलाइन इतनी तरह की राय मिलने की उम्मीद नहीं थी। ओडेला ने कहा कि उन्हें इस सारी प्रतिक्रिया को समझने में और समय लगेगा।
फिर भी, नानी ने फैंस को उनके समर्थन और सच्ची आलोचना, दोनों के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि फिल्म पर इतनी मेहनत करने के बाद यह सब उनके लिए बहुत मायने रखता है और सबसे कमाल की बात यह है कि मिली-जुली समीक्षाओं के बावजूद 'द पैराडाइज' ने 24 सितंबर को रिलीज होने के बाद से बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है।