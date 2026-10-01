'द पैराडाइज' ने 100 करोड़ का आंकड़ा किया पार, नानी ने दी प्रतिक्रिया

नानी ने बताया कि उन्हें ऑनलाइन इतनी तरह की राय मिलने की उम्मीद नहीं थी। ओडेला ने कहा कि उन्हें इस सारी प्रतिक्रिया को समझने में और समय लगेगा।

फिर भी, नानी ने फैंस को उनके समर्थन और सच्ची आलोचना, दोनों के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि फिल्म पर इतनी मेहनत करने के बाद यह सब उनके लिए बहुत मायने रखता है और सबसे कमाल की बात यह है कि मिली-जुली समीक्षाओं के बावजूद 'द पैराडाइज' ने 24 सितंबर को रिलीज होने के बाद से बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है।