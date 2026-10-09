नानी ने किया निथिन की 'एलियास रुक्मिणी' का ऐलान, फिल्म में छिपा है ये राज

मुरली कांत देवसोथ ने इस फिल्म का निर्देशन किया है और इसके निर्माता दीप्ती गांटा हैं। फिल्म की कहानी में एक दिलचस्प मोड़ है, जहां निथिन का किरदार खुलासा करता है कि रुक्मिणी, जिसका नाम एक लेखक के तौर पर सामने आता है, असल में उसकी पत्नी है।

फिल्म की पहली शूटिंग शेड्यूल सितंबर में पूरी हो गई थी, जिसमें साई कुमार और हर्षा वर्धन जैसे कलाकार भी शामिल हुए थे।

पर्दे के पीछे की टीम की बात करें तो जोमोन टी जॉन ने सिनेमैटोग्राफी संभाली है, विजय बुलगानिन ने संगीत दिया है और सृजना अडुसुमिल्ली ने संपादन का काम किया है।

फिल्म के दिलचस्प केंद्रीय किरदार के बारे में अधिक जानकारी 13 अक्टूबर को सामने आएगी।