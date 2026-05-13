'द पैराडाइज' से दर्शकों का दिल जीतने आएंगे नानी

नानी की फिल्म 'द पैराडाइज' की रिलीज में होगी देरी? चर्चाओं पर निर्माता ने दी प्रतिक्रिया

लेखन ज्योति सिंह 11:43 am May 13, 202611:43 am

क्या है खबर?

दक्षिण सिनेमा के सुपरस्टार नानी अपनी आगामी पैन इंडिया फिल्म 'द पैराडाइज' को लेकर चर्चा में हैं। श्रीकांत ओडेला द्वारा निर्देशित यह फिल्म तेलुगु के साथ-साथ हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषा में दस्तक देगी। पहले इसका टकराव सुपरस्टार यश की फिल्म 'टॉक्सिक' से होने वाला था, लेकिन अब दोनों ही फिल्मों की तारीख बदल गई हैं। फिलहाल 'द पैराडाइज' को 21 अगस्त को रिलीज किया जाएगा। इस बीच, देरी की कथित चर्चाओं पर निर्माताओं ने आधिकारिक प्रतिक्रिया दी है।