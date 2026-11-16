नंदीश संधू ने शादी की अनदेखी तस्वीरें साझा कीं

नंदीश संधू-कविता बनर्जी ने अपनी शादी की अनदेखी तस्वीरें साझा कीं, लगे बेहद खूबसूरत

लेखन ज्योति सिंह 10:03 am Nov 16, 202610:03 am

क्या है खबर?

टीवी के मशहूर अभिनेता नंदीश संधू ने 14 नवंबर को अभिनेत्री कविता बनर्जी से शादी रचाई थी। दोनों ने बंगाली रीति-रिवाज के साथ शादी की रस्मों को पूरा किया जिसकी कुछ झलकियां सोशल मीडिया पर सामने आई थीं। फैंस इस जोड़े पर अपना प्यार लुटाते नजर आए। अब नंदीश ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शादी की कुछ अनदेखी तस्वीरों को साझा किया है। बता दें, रश्मि देसाई से तलाक के बाद यह नंदीश की कविता से दूसरी शादी है।