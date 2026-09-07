क्रिसमस पर होगा बॉक्स ऑफिस का सबसे बड़ा दंगल, 'दादा' और 'किंग100' की होगी सीधी टक्कर
इस बार क्रिसमस पर सिनेमाघरों में खूब रौनक रहने वाली है। नंदमुरी बालकृष्ण की एक्शन से भरपूर तेलुगु ड्रामा फिल्म 'दादा' 24 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है।
गोपीचंद मलिनीनी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में बालकृष्ण मुख्य भूमिका में हैं। उनके साथ मंजू मनोज, काजल अग्रवाल और स्वसिका विजय जैसे कलाकार भी अहम किरदारों में दिखेंगे।
फिल्म का टाइटल और एक झलक 6 सितंबर को जारी की गई, जिससे फिल्म को लेकर लोगों में काफी उत्सुकता बन गई है।
बॉक्स ऑफिस पर आ रही ये फिल्में
'दादा' बॉक्स ऑफिस पर अकेले नहीं आ रही है। इसकी सीधी टक्कर शाहरुख खान की 'किंग' और नागार्जुन की 'किंग100' से होने वाली है। इसी हफ्ते 'अवेंजर्स: डूम्सडे' और 'ड्यून: पार्ट थ्री' जैसी कुछ और बड़ी फिल्में भी दर्शकों का मनोरंजन करने आ रही हैं।
इस फिल्म की कहानी की खासियत इसकी दोहरी टाइमलाइन है। एक हिस्सा ऐतिहासिक है, वहीं दूसरा 1990 के दशक में मुंबई की पृष्ठभूमि पर आधारित है।
यह फिल्म निर्देशक गोपीचंद मलिनीनी और बालकृष्ण की एक और जुगलबंदी है। दोनों इससे पहले भी एक साथ काम कर चुके हैं।