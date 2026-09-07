क्रिसमस पर होगा बॉक्स ऑफिस का सबसे बड़ा दंगल, 'दादा' और 'किंग100' की होगी सीधी टक्कर

'दादा' बॉक्स ऑफिस पर अकेले नहीं आ रही है। इसकी सीधी टक्कर शाहरुख खान की 'किंग' और नागार्जुन की 'किंग100' से होने वाली है। इसी हफ्ते 'अवेंजर्स: डूम्सडे' और 'ड्यून: पार्ट थ्री' जैसी कुछ और बड़ी फिल्में भी दर्शकों का मनोरंजन करने आ रही हैं।

इस फिल्म की कहानी की खासियत इसकी दोहरी टाइमलाइन है। एक हिस्सा ऐतिहासिक है, वहीं दूसरा 1990 के दशक में मुंबई की पृष्ठभूमि पर आधारित है।

यह फिल्म निर्देशक गोपीचंद मलिनीनी और बालकृष्ण की एक और जुगलबंदी है। दोनों इससे पहले भी एक साथ काम कर चुके हैं।