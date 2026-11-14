नंदमुरी बालकृष्ण की फिल्म में नरगिस फाखरी ने लगाया डांस का जबरदस्त तड़का, वीडियो वायरल
अभिनेता नंदमुरी बालकृष्ण की आने वाली फिल्म 'दादा' का पहला गाना 'दादा धमाका' रिलीज हो गया है। यह गाना मस्ती और धमाकेदार संगीत से भरपूर है। इसमें बालकृष्ण खुद भी गाते नजर आ रहे हैं, वहीं अभिनेत्री नरगिस फाखरी उनके साथ डांस करती दिख रही हैं। गाने में दोनों रंगीन पब में डांस करते नजर आते हैं। एस थमन ने इस गाने का संगीत तैयार किया है, जबकि गोपीचंद मालिनेनी ने फिल्म का निर्देशन किया है। फिल्म 24 दिसंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
24 दिसंबर को होगी रिलीज फिल्म
निर्देशक गोपीचंद मालिनेनी के साथ बालकृष्ण की यह दूसरी फिल्म है। इससे पहले दोनों ने हिट फिल्म 'वीरा सिम्हा रेड्डी' में साथ काम किया था। फिल्म में काजल अग्रवाल मुख्य अभिनेत्री के रूप में नजर आएंगी, वहीं सरथ कुमार और अभिमन्यु सिंह भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे।
फिल्म 'दादा' 24 दिसंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। क्रिसमस के मौके पर रिलीज होने वाली इस फिल्म की टक्कर नागार्जुन की 'किंग100' और शाहरुख खान की 'किंग' से होगी।
ट्विटर पोस्ट
https://twitter.com/i/status/2121555495760900443