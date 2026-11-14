नंदमुरी बालकृष्ण की फिल्म में नरगिस फाखरी ने लगाया डांस का जबरदस्त तड़का, वीडियो वायरल

अभिनेता नंदमुरी बालकृष्ण की आने वाली फिल्म 'दादा' का पहला गाना 'दादा धमाका' रिलीज हो गया है। यह गाना मस्ती और धमाकेदार संगीत से भरपूर है। इसमें बालकृष्ण खुद भी गाते नजर आ रहे हैं, वहीं अभिनेत्री नरगिस फाखरी उनके साथ डांस करती दिख रही हैं। गाने में दोनों रंगीन पब में डांस करते नजर आते हैं। एस थमन ने इस गाने का संगीत तैयार किया है, जबकि गोपीचंद मालिनेनी ने फिल्म का निर्देशन किया है। फिल्म 24 दिसंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।