नाना पाटेकर के निधन के बाद आएंगी उनकी ये 3 फिल्में, एक तो श्रद्धा कपूर के साथ होगी

दूसरी फिल्म 'शक्ति शालिनी' है। यह अनीत पड्डा के साथ एक हॉरर-कॉमेडी है, जो 24 दिसंबर को रिलीज होनी थी, लेकिन अब इसकी रिलीज 2027 तक टल सकती है।

उनकी तीसरी फिल्म 'द कन्फेशन ऑफ मैरी' है। इसमें नाना एक ऐसे पादरी की भूमिका निभा रहे हैं, जो सच्ची घटनाओं पर आधारित एक हत्या के मामले में फंस जाता है।

इस फिल्म को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (TIFF) के लिए चुना गया है। नाना के निधन के बाद भी, उनका काम भारत और विदेशों में अपनी छाप छोड़ रहा है और खूब सुर्खियां बटोर रहा है।