नाना पाटेकर के निधन के बाद आएंगी उनकी ये 3 फिल्में, एक तो श्रद्धा कपूर के साथ होगी
महान अभिनेता नाना पाटेकर, जिनका 75 साल की उम्र में निधन हो गया। हालांकि, उनके निधन के बाद भी उनकी 3 नई फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज होंगी।
इन फिल्मों के जरिए वे एक बार फिर बड़े पर्दे पर नजर आएंगे। इनमें से पहली फिल्म 'ईथा' है, जो 4 दिसंबर को रिलीज होगी।
इस फिल्म में वे श्रद्धा कपूर और रणदीप हुड्डा के साथ मशहूर लोक कलाकार विठाबाई नारायणगांवकर की जिंदगी पर आधारित कहानी में दिखेंगे।
नाना इन फिल्मों में भी आएंगे नजर
दूसरी फिल्म 'शक्ति शालिनी' है। यह अनीत पड्डा के साथ एक हॉरर-कॉमेडी है, जो 24 दिसंबर को रिलीज होनी थी, लेकिन अब इसकी रिलीज 2027 तक टल सकती है।
उनकी तीसरी फिल्म 'द कन्फेशन ऑफ मैरी' है। इसमें नाना एक ऐसे पादरी की भूमिका निभा रहे हैं, जो सच्ची घटनाओं पर आधारित एक हत्या के मामले में फंस जाता है।
इस फिल्म को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (TIFF) के लिए चुना गया है। नाना के निधन के बाद भी, उनका काम भारत और विदेशों में अपनी छाप छोड़ रहा है और खूब सुर्खियां बटोर रहा है।