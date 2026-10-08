शत्रुघ्न सिन्हा ने नाना पाटेकर के निधन पर जताया शोक, कही ये बात
बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार नाना पाटेकर का 75 साल की उम्र में गोवा में निधन हो गया है। उनके निधन से फिल्मी दुनिया हैरान और दुखी है।
उन्हें उनके घर पर पाया गया, जिसके बाद मणिपाल अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
उनके निधन की खबर मिलते ही हर तरफ से लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, "वह फिल्म इंडस्ट्री के सबसे शानदार और लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक थे, जिन्हें हमने देखा। हमारे अपने नाना पाटेकर।"
नाना ने हमेशा किसानों का दिया साथ
नाना सिर्फ पर्दे पर ही स्टार नहीं थे। उन्होंने हिंदी और मराठी सिनेमा में अपनी दमदार भूमिकाओं से गहरी छाप छोड़ी। इसी दौरान उन्हें 3 नेशनल अवार्ड भी मिले।
पर्दे के बाहर भी उनका व्यक्तित्व काफी प्रभावशाली था। उन्होंने महाराष्ट्र के किसानों का हमेशा साथ दिया और कारगिल युद्ध के दौरान अपनी स्वेच्छा से सेवाएं भी दीं।
इस वजह से उन्हें न सिर्फ उनके अभिनय के लिए, बल्कि उनके बड़े दिल के लिए भी बहुत सम्मान दिया जाता था।