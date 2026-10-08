पवन कल्याण और जगन मोहन रेड्डी ने अभिनेता नाना पाटेकर के निधन पर जताया शोक, कही ये बात
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का 75 साल की उम्र में गोवा में दिल का दौरा पड़ने की वजह से निधन हो गया। उनके निधन की खबर से उनके प्रशंसकों और फिल्म जगत में शोक की लहर दौड़ गई है।
आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के. पवन कल्याण, पूर्व मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी और पर्यटन व सिनेमैटोग्राफी मंत्री कंदुला दुर्गेश समेत कई नेताओं ने दुख व्यक्त किया और अभिनेता को भावभीनी श्रद्धांजलि दी।
पवन ने की नाना की बहुमुखी प्रतिभा की तारीफ
पवन ने नाना की तारीफ करते हुए कहा कि वह एक ऐसे कलाकार थे, जो किसी भी किरदार में सहजता से खुद को ढाल लेते थे। उन्होंने भारतीय सेना में दी गई उनकी सेवा का भी खास जिक्र किया।
वाई.एस. जगन ने उन्हें भारतीय सिनेमा का सच्चा प्रतीक बताया और उनकी बहुमुखी प्रतिभा की खूब सराहना की।
पर्यटन और सिनेमैटोग्राफी मंत्री कंदुला दुर्गेश ने कहा कि यह फिल्म इंडस्ट्री के लिए ऐसी क्षति है, जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। उनकी 'खामोशी' से लेकर 'अब तक छप्पन' तक जैसी बेहतरीन फिल्में इस बात का सबूत हैं कि उनकी विरासत की बराबरी कर पाना आसान नहीं होगा।