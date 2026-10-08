राज कुमार की 100वीं जयंती पर नाना पाटेकर ने कहा अलविदा, इंडस्ट्री में शोक

बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता नाना पाटेकर का 75 साल की उम्र में गोवा स्थित उनके घर पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया।

इस खबर को और भी मार्मिक बात यह बनाती है कि उनका निधन राज कुमार की 100वीं जयंती के दिन हुआ। राज ने 1993 की फिल्म 'तिरंगा' में उनके साथ काम किया था।

नाना सुबह-सुबह बेसुध हालत में पाए गए थे और सुबह करीब 5:20 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।