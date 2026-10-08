रजनीकांत ने नाना पाटेकर के निधन पर जताया शोक, बोले- 'विश्वास नहीं होता..'
मनोरंजन
जाने-माने अभिनेता नाना पाटेकर (75 वर्ष) का 8 अक्टूबर को गोवा स्थित अपने आवास पर कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हो गया।
उनके निधन की खबर से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। सुपरस्टार रजनीकांत ने भी उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी।
नाना के निधन पर रजनीकांत ने जारी किया भावुक शोक संदेश
रजनीकांत ने साल 2018 में आई फिल्म 'काला' में नाना के साथ काम किया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक भावुक संदेश साझा करते हुए लिखा, 'मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे प्रिय मित्र नाना जी अब हमारे बीच नहीं हैं। उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे।'
रजनीकांत ने उनके परिवार और करीबियों के प्रति अपनी संवेदनाएं भी भेजीं, जिससे उनके गहरे रिश्ते का पता चलता है।