रजनीकांत ने नाना पाटेकर के निधन पर जताया शोक, बोले- 'विश्वास नहीं होता..'

रजनीकांत ने साल 2018 में आई फिल्म 'काला' में नाना के साथ काम किया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक भावुक संदेश साझा करते हुए लिखा, 'मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे प्रिय मित्र नाना जी अब हमारे बीच नहीं हैं। उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे।'

रजनीकांत ने उनके परिवार और करीबियों के प्रति अपनी संवेदनाएं भी भेजीं, जिससे उनके गहरे रिश्ते का पता चलता है।