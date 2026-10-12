मनिपाल गोवा हॉस्पिटल के डॉक्टर ने नाना पाटेकर को दी भावभीनी श्रद्धांजलि, कही ये बात

बॉलीवुड ने 8 अक्टूबर को अपने एक दिग्गज कलाकार नाना पाटेकर को खो दिया। मनिपाल गोवा हॉस्पिटल में उनका इलाज करने वाले डॉक्टर शेखर सालकर ने एक भावुक नोट साझा किया है।

उन्होंने लिखा, "मेडिकल इमरजेंसी में हर एक पल मायने रखता है।" डॉक्टर शेखर ने सभी को जीवन और अपने करीबियों की कद्र करने की याद दिलाई, खासकर तब जब सेहत का कुछ भी पता नहीं होता।