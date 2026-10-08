नाना पाटेकर ने निधन से ठीक पहले क्या हुआ?

नाना पाटेकर के आखिरी पल, पसीने से लथपथ और कमरे में बेसुध पड़े थे अभिनेता

लेखन नेहा शर्मा 11:22 am Oct 08, 202611:22 am

क्या है खबर?

दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के 75 वर्ष की उम्र में अचानक हुए निधन से पूरा मनोरंजन जगत स्तब्ध है। गोवा स्थित अपने घर पर दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें तुरंत मणिपाल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। अस्पताल के ऑन्कोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉ. शेखर साल्कर ने अभिनेता के अंतिम पलों से जुड़ी अहम जानकारी साझा की है, जिससे उनके आखिरी घंटों का सच सामने आया है।