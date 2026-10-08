नाना पाटेकर के आखिरी पल, पसीने से लथपथ और कमरे में बेसुध पड़े थे अभिनेता
क्या है खबर?
दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के 75 वर्ष की उम्र में अचानक हुए निधन से पूरा मनोरंजन जगत स्तब्ध है। गोवा स्थित अपने घर पर दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें तुरंत मणिपाल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। अस्पताल के ऑन्कोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉ. शेखर साल्कर ने अभिनेता के अंतिम पलों से जुड़ी अहम जानकारी साझा की है, जिससे उनके आखिरी घंटों का सच सामने आया है।
दुखद
1 घंटे की जंग के बाद भी नहीं बच सके नाना पाटेकर
डॉक्टर ने ANI से बातचीत में बताया, "नाना पाटेकर को सुबह करीब 4:30 बजे अस्पताल लाया गया था, जहां साढ़े 5 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। हमने उन्हें बचाने की हर संभव कोशिश की और 45 मिनट से 1 घंटे तक कार्डिएक मसाज भी दी, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। निधन से ठीक पहले रात करीब ढ़ाई बजे नाना ने अपने एक दोस्त को मैसेज करके बताया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है।"
घटनाक्रम
सुबह 4 बजे जब दोस्त घर पहुंचा, तब खो रहे थे होश
डॉक्टर ने आगे बताया कि रात का समय होने के कारण दोस्त तुरंत मैसेज नहीं देख सका।
सुबह करीब 4 बजे जब उसने मैसेज देखकर नाना को फोन किया तो वह तुरंत उनके घर पहुंचा। उस समय नाना अत्यधिक पसीने से लथपथ थे और धीरे-धीरे अपने होश खो रहे थे। दोस्त और घर के लोगों ने तुरंत प्राथमिक देखभाल की और केयरटेकर को अस्पताल भेजा, जो मौके पर पहुंची हमारी एंबुलेंस में नाना को लेकर तुरंत अस्पताल रवाना हुआ।
ट्विटर पोस्ट
डॉक्टर ने क्या कहा?
#WATCH | Goa: Dr. Shekhar Salkar, Chief of the Oncology Department, Manipal Hospital, says, "Nana Patekar was brought dead to the hospital... he was declared dead by 5:30 am. We had tried our best to save him, but he was brought dead. Cardiac massage was given for almost 45… https://t.co/7aX0YP0p4t pic.twitter.com/VesOdsN8Mj— ANI (@ANI) October 8, 2026
पोस्टमार्टम
पुलिस केस दर्ज, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया नाना पाटेकर का शव
डॉक्टर ने बताया कि इमरजेंसी टीम ने घर पर ही नाना पाटेकर को कार्डिएक मसाज दी, लेकिन शरीर में कोई हलचल नहीं हुई।
सुबह साढ़े 4 बजे अस्पताल लाने पर तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।
मेडिको-लीगल केस (MLC) होने के चलते पुलिस केस दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए गोवा मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। उस वक्त अस्पताल में परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं था। उनके कुछ दोस्त और केयरटेकर ही साथ थे।
परिवार
पीछे छोड़ गए पत्नी और बेटा
नाना अपने पीछे पत्नी नीलकांति, बेटे मल्हार और भाइयों अशोक व दिलीप को छोड़ गए हैं।
उनके अचानक निधन से देश में शोक की लहर दौड़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और अनुराग ठाकुर सहित देश की शीर्ष राजनीतिक हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी।
उधर बॉलीवुड से अक्षय कुमार और रितेश देशमुख जैसी नामचीन हस्तियों ने सोशल मीडिया पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए भारतीय सिनेमा के इस महान कलाकार को भावभीनी विदाई दी।