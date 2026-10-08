नाना पाटेकर के निधन से गम में डूबा बॉलीवुड, अक्षय-रितेश समेत इन सितारों ने दी श्रद्धांजलि
क्या है खबर?
नाना पाटेकर के निधन की खबर से फिल्म जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। 75 वर्षीय दिग्गज अभिनेता 8 सितंबर की सुबह गोवा स्थित अपने आवास पर बेहोशी की हालत में मिले। मौके पर उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके निधन का कारण कार्डियक अरेस्ट (दिल का दौरा) बताया जा रहा है। अभिनेता के निधन पर बॉलीवुड सितारे सोशल मीडिया पर दुख जताते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं।
दुखद
अक्षय कुमार ने नाना के साथ पुरानी तस्वीर साझा की
अक्षय कुमार ने 'वेलकम' (2007) से नाना के साथ की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, 'नाना जी के निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। वे उन चुनिंदा अभिनेताओं में से थे, जिन्हें दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उनकी आवाज, उनका जोश, हर अभिनय में उनकी ईमानदारी...वे बिल्कुल अनोखे थे। मुझे खुशी है कि हमें 'वेलकम' में और फिर हाल ही में 'हाउसफुल 5' में साथ काम करने का मौका मिला।'
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Really saddened by the news of Nana ji’s passing.— Akshay Kumar (@akshaykumar) October 8, 2026
He was one of those rare actors who never needed to do too much to make you sit up and watch. That voice, that intensity, that honesty in every performance… he was completely his own.
I feel fortunate that we got to work together… pic.twitter.com/4t1X0UAfVG
यादें
रितेश देशमुख ने भावुक श्रद्धांजलि दी
रितेश देशमुख ने लिखा, 'मैं स्तब्ध हूं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ट्रक ने मुझे टक्कर मार दी हो। नाना जी के निधन की खबर सुनकर मुझे गहरा सदमा लगा है। एक उत्कृष्ट अभिनेता, जिनकी कोई तुलना नहीं थी, उन्होंने अपनी अनूठी शैली और अभिनय से लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई।'
उन्होंने उनके साथ 'ब्लफमास्टर' और 'हाउसफुल 5' की यादें साझा कीं।
नील नितिन मुकेश और मुकेश छाबड़ा ने भी नाना को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी।
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I am shocked beyond words. Feels like a truck has hit me. Deeply saddened to learn of the passing of Nana Patekar ji. An actor par excellence, incomparable to anyone, he carved his place in people’s hearts with his own unique style and brand of acting. There wasn’t a role or a… pic.twitter.com/8mmU9ipyoY— Riteish Deshmukh (@Riteishd) October 8, 2026
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इन सितारों ने भी नाना को याद किया
राम गोपाल वर्मा ने लिखा, 'अलविदा नाना, आपने 'अब तक छप्पन', 'भूत' और 26/11 के हमलों में जो योगदान दिया, उसे हम कभी नहीं भूलेंगे।'
खुशबू संदर ने लिखा, 'यह बेहद चौंकाने वाली खबर है। मैं स्तब्ध हूं। उनके साथ काम करने का सौभाग्य और सम्मान मिला। नाना भाऊ, आपकी बहुत याद आएगी।'
प्रकाश राज ने लिखा, 'मेरे प्यारे नाना जी, आपकी बहुत याद आएगी। मेरे जीवन के सफर में आने के लिए धन्यवाद। ईश्वर आपकी आत्मा को शांति दे।'
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💔💔💔 miss you my dear Nana ji .. Will cherish the moments spent..conversations.. arguments.. the food you cooked.. knowledge you shared . thank you for coming into my life’s journey. 🙏🏿🙏🏿🙏🏿 RIP #NanaPatekar pic.twitter.com/ijbPzxZk6s— Prakash Raj (@prakashraaj) October 8, 2026