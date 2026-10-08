नाना पाटेकर का 75 साल में हुआ निधन

नाना पाटेकर के निधन से गम में डूबा बॉलीवुड, अक्षय-रितेश समेत इन सितारों ने दी श्रद्धांजलि

लेखन ज्योति सिंह 09:38 am Oct 08, 202609:38 am

क्या है खबर?

नाना पाटेकर के निधन की खबर से फिल्म जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। 75 वर्षीय दिग्गज अभिनेता 8 सितंबर की सुबह गोवा स्थित अपने आवास पर बेहोशी की हालत में मिले। मौके पर उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके निधन का कारण कार्डियक अरेस्ट (दिल का दौरा) बताया जा रहा है। अभिनेता के निधन पर बॉलीवुड सितारे सोशल मीडिया पर दुख जताते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं।