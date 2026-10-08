पहले मुश्ताक खान, अब नाना पाटेकर का निधन; 'वेलकम' के फैंस को लगा दोहरा झटका

बॉलीवुड में इस समय शोक की लहर है। 2007 में आई कॉमेडी फिल्म 'वेलकम' में अपनी भूमिकाओं से दर्शकों का दिल जीतने वाले नाना पाटेकर और मुश्ताक खान का लगभग 2 हफ्ते के भीतर निधन हो गया।

नाना का 8 अक्टूबर को 75 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। इससे पहले, मुश्ताक 62 साल की उम्र में कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद दुनिया को अलविदा कह गए थे।