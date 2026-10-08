पहले मुश्ताक खान, अब नाना पाटेकर का निधन; 'वेलकम' के फैंस को लगा दोहरा झटका
मनोरंजन
बॉलीवुड में इस समय शोक की लहर है। 2007 में आई कॉमेडी फिल्म 'वेलकम' में अपनी भूमिकाओं से दर्शकों का दिल जीतने वाले नाना पाटेकर और मुश्ताक खान का लगभग 2 हफ्ते के भीतर निधन हो गया।
नाना का 8 अक्टूबर को 75 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। इससे पहले, मुश्ताक 62 साल की उम्र में कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद दुनिया को अलविदा कह गए थे।
नाना और मुश्ताक के 'वेलकम' वाले किरदार हैं अभी भी याद
'वेलकम' फिल्म में नाना ने उदय शेट्टी के किरदार में अपनी खास अदाकारी और खूब हंसी बिखेरी थी।
वहीं, मुश्ताक के बल्लू पाजी का किरदार भी दर्शकों को खूब पसंद आया था। इन दोनों कलाकारों ने ऐसी यादगार भूमिकाएं निभाई हैं, जो आज भी फिल्म प्रेमियों के चेहरों पर मुस्कान और पुरानी यादें ले आती हैं।