'रामायण' को अमेरिका में बड़ा झटका

रणबीर कपूर की 'रामायण' को अमेरिका में झटका, 800 सिनेमाघरों से हटाई गई फिल्म?

लेखन ज्योति सिंह 10:32 am Nov 23, 202610:32 am

क्या है खबर?

रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश की फिल्म 'रामायण' देश-विदेशों तक चर्चा का विषय बनी हुई है। यह 5 नवंबर को सिनेमाघरों में आई थी और 18 दिनों में इसने वर्ल्डवाइड 1,600 करोड़ रुपये से ज्यादा कमा लिया है। हालांकि, तीसरे हफ्ते में आकर फिल्म को अमेरिका में बड़ा झटका लगा है। इसे अपने करीब 800 सिनेमाघर खोने पड़ेंगे। इसका कारण फिल्म के टिकट बिक्री में भारी गिरावट मानी जा रही है, जिसके चलते यह फैसला लिया गया।