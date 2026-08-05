रामायण के निर्माताओं ने कास्टिंग की अटकलों पर दी सफाई, जानिए क्या बोले?
रणबीर कपूर अब आने वाली फिल्म 'रामायण' में भगवान राम का किरदार निभाएंगे। फिल्म बनाने वालों ने बताया है कि वह हमेशा से उनकी पहली पसंद थे।
निर्माता नमित मल्होत्रा ने बताया कि जैसे ही पटकथा तैयार हुई, राम के किरदार के लिए रणबीर स्वाभाविक पसंद थे।
उन्होंने कहा कि अगर रणबीर मना कर देते, तभी वे किसी और अभिनेता के बारे में सोचते।
निर्देशक नितेश तिवारी ने भी इस बात का समर्थन किया और कास्टिंग से जुड़ी सारी अफवाहों पर विराम लगा दिया।
जानिए 'रामायण' की स्टार कास्ट के बारे में
रणबीर ने इस बड़ी भूमिका के बारे में मजाक में कहा कि निर्माताओं के पास अब कोई और ऑप्शन नहीं है।
यह फिल्म महाकाव्य 'रामायण' का बड़े पर्दे का रूपांतरण होगी, जिसमें साई पल्लवी और रवि दुबे भी नजर आएंगे। 'KGF चैप्टर 2' के यश रावण का किरदार निभाएंगे। इस कास्ट में सनी देओल और विवेक ओबेरॉय जैसे कलाकार भी हैं, जिससे यह फिल्म और भी दिलचस्प हो गई है।