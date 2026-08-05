रामायण के निर्माताओं ने कास्टिंग की अटकलों पर दी सफाई, जानिए क्या बोले?

रणबीर कपूर अब आने वाली फिल्म 'रामायण' में भगवान राम का किरदार निभाएंगे। फिल्म बनाने वालों ने बताया है कि वह हमेशा से उनकी पहली पसंद थे।

निर्माता नमित मल्होत्रा ने बताया कि जैसे ही पटकथा तैयार हुई, राम के किरदार के लिए रणबीर स्वाभाविक पसंद थे।

उन्होंने कहा कि अगर रणबीर मना कर देते, तभी वे किसी और अभिनेता के बारे में सोचते।

निर्देशक नितेश तिवारी ने भी इस बात का समर्थन किया और कास्टिंग से जुड़ी सारी अफवाहों पर विराम लगा दिया।