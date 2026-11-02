क्या निर्माता नमित मल्होत्रा के बड़े बेटे राघव 'रामायण' में बने युवा रावण?

यश सिर्फ अभिनय ही नहीं कर रहे, वह फिल्म के सह-निर्माता भी हैं। उन्होंने रावण का किरदार इसलिए चुना ताकि इस किरदार के पेचीदा पहलुओं को दिखाया जा सके।

यश का मानना है कि यह राम के गुणों को उभारने के लिए बहुत जरूरी है। फिल्म में रणबीर कपूर और साई पल्लवी के जुड़ने से सितारों की चमक और बढ़ गई है।

फिल्म का पहला भाग 5 नवंबर, 2026 को रिलीज होगा, जबकि दूसरा भाग दिवाली 2027 पर आएगा।