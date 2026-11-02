क्या निर्माता नमित मल्होत्रा के बड़े बेटे राघव 'रामायण' में बने युवा रावण?
मनोरंजन
निर्माता नमित मल्होत्रा के बड़े बेटे राघव मल्होत्रा आने वाली फिल्म 'रामायण' में युवा रावण का किरदार निभाने वाले हैं। फिल्म बनाने वालों ने उन्हें इसलिए चुना है, क्योंकि उनकी शक्ल बड़े रावण की भूमिका कर रहे यश से काफी मिलती है।
इससे किरदार का सफर बिलकुल असली और सहज लगेगा। इस कदम से 'रामायण' की अच्छाई और बुराई के बीच के पुराने टकराव पर भी सबका ध्यान बना रहेगा।
रणबीर और साई भी 'रामायण' की कास्ट में शामिल
यश सिर्फ अभिनय ही नहीं कर रहे, वह फिल्म के सह-निर्माता भी हैं। उन्होंने रावण का किरदार इसलिए चुना ताकि इस किरदार के पेचीदा पहलुओं को दिखाया जा सके।
यश का मानना है कि यह राम के गुणों को उभारने के लिए बहुत जरूरी है। फिल्म में रणबीर कपूर और साई पल्लवी के जुड़ने से सितारों की चमक और बढ़ गई है।
फिल्म का पहला भाग 5 नवंबर, 2026 को रिलीज होगा, जबकि दूसरा भाग दिवाली 2027 पर आएगा।