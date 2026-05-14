'आखिरी सवाल' पर उठ रहे विवादों पर भड़के नमाशी चक्रवर्ती, बोले- बिना देखे प्रोपेगेंडा न कहें मनोरंजन May 14, 2026

अभिनेता नमाशी चक्रवर्ती अपनी नई फिल्म 'आखिरी सवाल' को लेकर चल रहे विवादों के बीच इसके पक्ष में मजबूती से खड़े हो गए हैं। RSS के 100 साल के सफर पर आधारित इस फिल्म को सोशल मीडिया पर 'प्रोपेगेंडा' कहा जा रहा है, जिसे नमाशी ने सिरे से खारिज कर दिया।

दिल्ली में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान उन्होंने लोगों से अपील की कि वे फिल्म देखे बिना कोई राय न बनाएं। नमाशी ने साफ शब्दों में कहा कि सिर्फ सवाल पूछना ही काफी नहीं है, बल्कि जवाब सुनने का हौसला रखना भी जरूरी है। उनकी सह-कलाकार समीरा रेड्डी ने भी फिल्म का समर्थन करते हुए इसे तथ्यों पर आधारित बताया, जो युवाओं को इतिहास का सही नजरिया दिखाएगी।