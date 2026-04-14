'सैराट' वाले मंजुले का OTT पर बड़ा 'दांव'! विजय वर्मा बनेंगे 'मटका किंग', 17 अप्रैल से शुरू नया खेल

मटका सट्टेबाजी से प्रेरित मंजुले की नई सीरीज

यह सीरीज मंजुले के लिए एक नई राह है। वे अपनी पुरानी फिल्मों की तरह जातिगत मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय, इस बार मटका सट्टेबाजी के अपने अनुभवों से प्रेरित एक अलग कहानी लेकर आए हैं। मंजुले का कहना है कि वे हमेशा कुछ नया और हटकर पेश करना चाहते हैं। इस सीरीज की कहानी 'गेम ऑफ थ्रोन्स' जैसी लंबी कहानियों के फॉर्मेट से भी प्रेरित है। सिद्धार्थ रॉय कपूर और अश्विनी सिधानी ने मिलकर इसे प्रोड्यूस किया है। इसमें विजय वर्मा के साथ-साथ कृतिका कामरा और गुलशन ग्रोवर भी खास किरदारों में नजर आएंगे।