'सैराट' वाले मंजुले का OTT पर बड़ा 'दांव'! विजय वर्मा बनेंगे 'मटका किंग', 17 अप्रैल से शुरू नया खेल
मंजुले अब अपनी पहली वेब सीरीज 'मटका किंग' के साथ ओटीटी पर आ रहे हैं। उन्होंने पहले 'सैराट' और 'झुंड' जैसी बेहतरीन फिल्में बनाई हैं। यह सीरीज 17 अप्रैल को रिलीज होगी। इसमें विजय वर्मा लीड रोल में हैं। वे ब्रिज भाटी नाम के एक कपास व्यापारी का किरदार निभा रहे हैं, जिसकी कहानी 1960 के दशक के बॉम्बे शहर में गढ़ी गई है। यह सीरीज दिखाती है कि उस दौर में शहर में कैसे बड़े-बड़े सपने देखे जाते थे और उन्हें पूरा करने के लिए लोग किस तरह से संघर्ष करते थे।
मटका सट्टेबाजी से प्रेरित मंजुले की नई सीरीज
यह सीरीज मंजुले के लिए एक नई राह है। वे अपनी पुरानी फिल्मों की तरह जातिगत मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय, इस बार मटका सट्टेबाजी के अपने अनुभवों से प्रेरित एक अलग कहानी लेकर आए हैं। मंजुले का कहना है कि वे हमेशा कुछ नया और हटकर पेश करना चाहते हैं। इस सीरीज की कहानी 'गेम ऑफ थ्रोन्स' जैसी लंबी कहानियों के फॉर्मेट से भी प्रेरित है। सिद्धार्थ रॉय कपूर और अश्विनी सिधानी ने मिलकर इसे प्रोड्यूस किया है। इसमें विजय वर्मा के साथ-साथ कृतिका कामरा और गुलशन ग्रोवर भी खास किरदारों में नजर आएंगे।