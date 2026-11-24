नागार्जुन की फिल्म 'किंग 100' तय तारीख पर होगी रिलीज

'किंग' से टकराने के लिए तैयार नागार्जुन, 'किंग 100' की रिलीज पर लगाई मुहर

लेखन ज्योति सिंह 07:08 pm Nov 24, 202607:08 pm

क्या है खबर?

साउथ सुपरस्टार नागार्जुन अक्किनेनी अपनी 100वीं फिल्म 'किंग 100' लेकर साल के आखिर में आ रहे हैं। अन्नापूर्णा स्टूडियो द्वारा निर्मित फिल्म को लेकर दावा किया जा रहा था कि निर्माताओं ने इसकी रिलीज तारीख में बदलाव कर दिया है। इसका कारण शाहरुख खान की 'किंग' को बताया गया था। हालांकि, फिल्म से जुड़ी नई पोस्ट ने इन चर्चाओं पर पूरी तरह से विराम लगा दिया है। इससे स्पष्ट है कि 'किंग 100' बॉक्स ऑफिस पर 'किंग' से टकराने आएगी।