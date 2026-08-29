नागार्जुन की 100वीं फिल्म 'किंग 100' का आधिकारिक ऐलान, सोशल मीडिया पर वायरल हुई पहली झलक

इस वीडियो का सबसे खास पल नागार्जुन की आवाज है। इसमें आग से एक बच्चे को बचाते हुए वो कहते हैं, "जब मेरे पास पैसे नहीं थे तो लोग मुझे लूजर कहते थे। जब पैसे आए तो किंग बुलाने लगे, लेकिन ये पहचान पैसों से भी ज्यादा ताकतवर है।" फिल्म की टीम में सिनेमेटोग्राफर राजा महादेवन और एडिटर नवीन नूली जैसे हुनरमंद लोग भी शामिल हैं। इसी साल की शुरुआत में नागार्जुन ने फिल्म 'लेनिन' का निर्माण किया था, जिसमें उनके बेटे अखिल मुख्य भूमिका में दिखे थे। इसके अलावा वो रजनीकांत के साथ फिल्म 'कुली' में भी नजर आए थे।