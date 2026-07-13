'कल्कि 2898 AD' में कर्ण के विवाद पर नाग अश्विन का पलटवार, कहा- अभी तो झांकी है, फिल्म अभी बाकी है
निर्देशक नाग अश्विन अपनी फिल्म 'कल्कि 2898 AD' में कर्ण के किरदार को लेकर हो रही आलोचनाओं का बचाव कर रहे हैं।
दरअसल, एक यूजर ने कर्ण के इस चित्रण की तुलना एक और वर्जन 'लेनिन' से की थी और इसे 'ब्लास्फेमी' करार दिया था। अब नाग लोगों से अपील कर रहे हैं कि जब तक फिल्म का दूसरा हिस्सा रिलीज नहीं हो जाता, तब तक कोई राय न बनाएं।
उनका कहना है कि कर्ण की कहानी में अभी और भी बहुत कुछ सामने आने वाला है, इसलिए सब्र रखा जाना चाहिए।
'कल्कि 2898 AD' के अगले हिस्से में एक्शन बढ़ेगा
नाग ने महाभारत का हवाला देते हुए अपने फैसलों का बचाव किया और साफ किया कि उन्हें मालूम है कि वे क्या कर रहे हैं।
रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म के अगले हिस्से में एक्शन दृश्य और भी बड़े पैमाने पर होंगे और मुख्य विलन सुप्रीम यास्किन पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। प्रभास, अमिताभ बच्चन और कमल हासन फिल्म में वापसी कर रहे हैं।
वहीं, सुमति के किरदार के लिए कास्टिंग पर अभी भी पर्दा पड़ा हुआ है। इसके अलावा, साईं पल्लवी या आलिया भट्ट जैसे नए चेहरे जुड़ने की भी चर्चाएं हैं, जबकि दीपिका पादुकोण शायद फिल्म में वापसी न करें।