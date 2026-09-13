नफीसा अली का कैंसर बढ़ा

नफीसा अली का कैंसर ओवरी के बाद लिवर तक पहुंचा, अब लेंगी 'टारगेटेड थेरेपी' का सहारा

लेखन नेहा शर्मा 03:06 pm Sep 13, 202603:06 pm

क्या है खबर?

अभिनेत्री नफीसा अली ने अपनी सेहत पर नया अपडेट दिया है। उन्होंने बताया कि कैंसर से उनकी जंग जारी है और अब उनकी बीमारी बढ़ने के बाद इलाज में बदलाव किया गया है। नफीसा ने बताया कि वो अब टारगेटेड थेरेपी शुरू करने जा रही हैं। इस इलाज का मकसद कैंसर से प्रभावित कोशिकाओं को निशाना बनाना है। नफीसा लगातार अपनी बीमारी का मजबूती से सामना कर रही हैं और फैंस को अपनी सेहत से जुड़ी जानकारी देती रहती हैं।