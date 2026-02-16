जतिन सरना की फिल्म 'ना जाने कौन आ गया' का टीजर रिलीज, रिलीज तारीख भी जारी

रिलीज

मार्च, 2026 में रिलीज होगी 'ना जाने कौन आ गया'

'ना जाने कौन आ गया' का टीजर 1 मिनट 10 सेकंड लंबा है जिसमें आज के समय के रिश्तों को टटोलती भावनाओं और एहसास को दर्शाया गया है। हाल ही में, निर्माताओं ने फिल्म का पोस्टर जारी किया था और अब टीजर जिसने फैंस को उत्साहित कर दिया है। फिल्म की शूटिंग उत्तराखंड की खूबसूरत जगहों पर की गई है, जिसमें भीमताल और नैनीताल शामिल हैं। यह फिल्म 6 मार्च, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार है।