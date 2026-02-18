रवि किशन की सीरीज 'साइको सैयां' का ट्रेलर जारी, इस दिन OTT पर देगी दस्तक

लेखन ज्योति सिंह 05:47 pm Feb 18, 202605:47 pm

क्या है खबर?

रवि किशन की आगामी रोमांटिक थ्रिलर वेब सीरीज 'साइको सैयां' का आधिकारिक ट्रेलर जारी हो गया है। इसमें अनुद सिंह ढाका, तेजस्वी प्रकाश और सुरभि चांदना भी प्रमुख किरदारों में हैं। उज्जैन, कटनी और जॉर्जिया के बैकग्राउंड पर बनी इस सीरीज की कहानी आम प्रेम-कहानियों से बिल्कुल अलग है। ट्रेलर एक फिल्मी रोमांस की तरह शुरू होता है, जो धीरे-धीरे अपने गहरे रहस्य को उजागर करता है। देखते ही देखते कहानी जुनून से बदले की ओर रुख कर लेती है।