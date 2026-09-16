सलमान की 'मॉन्स्टर' में शामिल होने पर अभिनेता मुजम्मिल इब्राहिम ने कही ये बात
जिन्हें आप 'स्पेशल ऑप्स' में देख चुके हैं, वे अभिनेता मुजम्मिल इब्राहिम अब नई एक्शन फिल्म 'मॉन्स्टर' में सलमान खान और नयनतारा के साथ दिखाई देंगे।
इंडस्ट्री में करीब 20 साल बिताने के बाद, यह भूमिका उनके लिए एक बड़ा मौका बनकर आया है।
उनकी कास्टिंग पिछले साल जुलाई में ही पक्की हो गई थी और इसके तुरंत बाद ही फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो गई थी।
'मॉन्स्टर' में मुजम्मिल का मार्शल आर्ट्स
फिल्म में मुजम्मिल के किरदार को उनके मार्शल आर्ट्स के अनुभव का पूरा इस्तेमाल करने के लिए तैयार किया गया है, जिससे उन्हें कई दमदार एक्शन सीन करने का अवसर मिलेगा।
उन्होंने बताया कि वे 'मॉन्स्टर' से सिर्फ इसकी स्टारकास्ट की वजह से नहीं जुड़े, बल्कि फिल्म के हाई-एनर्जी वाले माहौल और इसकी अनोखी दुनिया ने भी उन्हें अपनी ओर खींचा।
फिल्म की शूटिंग इस सितंबर में पूरी हो रही है, जिसमें कुछ अंतरराष्ट्रीय लोकेशन्स भी शामिल हैं और इसे ईद 2027 तक रिलीज करने की योजना है।
मुजम्मिल के लिए यह उनके करियर का एक अहम मोड़ साबित हो सकता है।