सलमान की 'मॉन्स्टर' में शामिल होने पर अभिनेता मुजम्मिल इब्राहिम ने कही ये बात

फिल्म में मुजम्मिल के किरदार को उनके मार्शल आर्ट्स के अनुभव का पूरा इस्तेमाल करने के लिए तैयार किया गया है, जिससे उन्हें कई दमदार एक्शन सीन करने का अवसर मिलेगा।

उन्होंने बताया कि वे 'मॉन्स्टर' से सिर्फ इसकी स्टारकास्ट की वजह से नहीं जुड़े, बल्कि फिल्म के हाई-एनर्जी वाले माहौल और इसकी अनोखी दुनिया ने भी उन्हें अपनी ओर खींचा।

फिल्म की शूटिंग इस सितंबर में पूरी हो रही है, जिसमें कुछ अंतरराष्ट्रीय लोकेशन्स भी शामिल हैं और इसे ईद 2027 तक रिलीज करने की योजना है।

मुजम्मिल के लिए यह उनके करियर का एक अहम मोड़ साबित हो सकता है।