'आवारापन 2' के गाने के लिए हुई पाकिस्तान के इस गायक की वापसी
क्लासिक गाने 'तेरा मेरा रिश्ता' को अपनी आवाज देने वाले मुस्तफा जाहिद फिल्म 'अवारपन 2' के लिए इस गाने को फिर से बनाने पर बात कर रहे हैं।
2016 के उरी हमले के बाद से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम करना काफी हद तक कम कर दिया है।
ऐसे में, अगर निर्माता मुकेश और विशेष भट्ट से उनकी बात बन जाती है, तो उम्मीद है कि वे इस गाने की रिकॉर्डिंग दुबई में करेंगे।
'अवारपन 2' के गाने के लिए उठाया गया ये कदम
इस गाने का नया वर्जन सिर्फ सोशल मीडिया पर प्रचार के लिए इस्तेमाल होगा। ऐसा करने से सेंसर बोर्ड से जुड़ी किसी भी दिक्कत से बचा जा सकेगा, जो एक समझदारी भरा कदम है।
फिल्म में इमरान हाशमी एक बार फिर शिवम पंडित के किरदार में दिखेंगे, जिनके साथ दिशा पटानी और शबाना आजमी भी नजर आएंगी।
नितिन कक्कड़ के निर्देशन में बनी यह फिल्म 14 अगस्त, 2026 को दुनिया भर में रिलीज होगी। 'अवारपन 2' में मिथुन, जीत गांगुली, अमाल मलिक और अखिल सचदेवा ने भी म्यूजिक दिया है।