'आवारापन 2' के गाने के लिए हुई पाकिस्तान के इस गायक की वापसी

इस गाने का नया वर्जन सिर्फ सोशल मीडिया पर प्रचार के लिए इस्तेमाल होगा। ऐसा करने से सेंसर बोर्ड से जुड़ी किसी भी दिक्कत से बचा जा सकेगा, जो एक समझदारी भरा कदम है।

फिल्म में इमरान हाशमी एक बार फिर शिवम पंडित के किरदार में दिखेंगे, जिनके साथ दिशा पटानी और शबाना आजमी भी नजर आएंगी।

नितिन कक्कड़ के निर्देशन में बनी यह फिल्म 14 अगस्त, 2026 को दुनिया भर में रिलीज होगी। 'अवारपन 2' में मिथुन, जीत गांगुली, अमाल मलिक और अखिल सचदेवा ने भी म्यूजिक दिया है।