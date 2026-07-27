'मुसाफिर कैफे' के सितारों की कमाई जानिए

'मुसाफिर कैफे' में विक्रांत मैसी समेत सभी सितारों को कितनी फीस मिली?

लेखन अंशिका शुक्ला 09:04 pm Jul 27, 202609:04 pm

क्या है खबर?

नेटफ्लिक्स की नई सीरीज 'मुसाफिर कैफे' इन दिनों अपनी दिल छू लेने वाली कहानी की वजह से काफी चर्चा में है। रुचिर अरुण के निर्देशन में बनी यह सीरीज, दिव्या प्रकाश दुबे के इसी नाम के मशहूर उपन्यास पर आधारित है। इस सीरीज में विक्रांत मैसी, वेदिका पिंटो और महिमा मकवाना जैसे अभिनेता मुख्य भूमिकाओं में हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि इसमें काम करने के लिए किस अभिनेता को कितनी फीस मिली।