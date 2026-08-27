मुनव्वर फारुकी ने 'द ट्रैटर्स' से बेघर होने के बाद किया चौंकाने वाला खुलासा, जानिए क्या बोले?

मुनव्वर ने कबूल किया कि उन्हें सिर्फ जल्दी बाहर निकलने का ही नहीं, बल्कि यह देखकर भी ठेस पहुंची कि जिन रिश्तों को वह सच्चा समझते थे, वे सिर्फ दिखावा थे।

'द ट्रैटर्स' शो पूरी तरह से भरोसे और गठबंधन पर आधारित है। इसमें प्रतिभागियों को एक-दूसरे से आगे निकलना होता है, साथ ही यह भी पता लगाना होता है कि उनके खिलाफ कौन खेल रहा है।

पर्दे के पीछे यह सब खिलाड़ियों पर भावनात्मक रूप से काफी भारी पड़ सकता है।