मुनव्वर फारुकी ने 'द ट्रैटर्स' से बेघर होने के बाद किया चौंकाने वाला खुलासा, जानिए क्या बोले?
कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी, जो रियलिटी शो 'द ट्रैटर्स' से बाहर होने वाले पहले प्रतिभागी थे, उन्होंने बताया है कि उनका इतनी जल्दी शो से बाहर निकलना कितना मुश्किल भरा था।
'डबल डेट विद नेहा धूपिया और अंगद बेदी' नाम के शो में उन्होंने कहा कि उन्हें यह जानकर बहुत दुख हुआ कि जिन प्रतियोगिगों पर उन्होंने भरोसा किया था, उन्होंने ही उन्हें घर भेजने की साजिश रची थी।
'द ट्रैटर्स' में भरोसे और गठबंधन की है जरूरत
मुनव्वर ने कबूल किया कि उन्हें सिर्फ जल्दी बाहर निकलने का ही नहीं, बल्कि यह देखकर भी ठेस पहुंची कि जिन रिश्तों को वह सच्चा समझते थे, वे सिर्फ दिखावा थे।
'द ट्रैटर्स' शो पूरी तरह से भरोसे और गठबंधन पर आधारित है। इसमें प्रतिभागियों को एक-दूसरे से आगे निकलना होता है, साथ ही यह भी पता लगाना होता है कि उनके खिलाफ कौन खेल रहा है।
पर्दे के पीछे यह सब खिलाड़ियों पर भावनात्मक रूप से काफी भारी पड़ सकता है।