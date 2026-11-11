मुनव्वर फारुकी थे पढ़ाई में होनहार, फिर क्यों छूट गया स्कूल? खुद बताई संघर्ष की कहानी

मुनव्वर ने आगे कहा, "मैं पढ़ाई करना चाहता था, लेकिन कर नहीं सका। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था। मैंने छठी कक्षा तक पढ़ाई की और अपनी क्लास के सबसे अच्छे छात्रों में से एक था। मैं हमेशा क्लास में पहले स्थान पर आता था, लेकिन अपनी पढ़ाई जारी न रख पाने का मुझे कभी कोई खास अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि अब पीछे मुड़कर देखता हूं, तो समझ आता है कि मुझे काम करने में कितना मजा आता है।"